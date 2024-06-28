Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Tembus Level 7.063, Menguat 1,3% di Akhir Perdagangan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |16:21 WIB
IHSG Tembus Level 7.063, Menguat 1,3% di Akhir Perdagangan
IHSG Menguat di Akhir Perdagangan. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akhir pekan ditutup di zona hijau. Pada sesi terakhir perdagangan, IHSG menguat 95,62 poin atau 1,37% dan kembali menyentuh level 7.063,57.

Pada penutupan perdagangan, Jumat (28/6/2024), terdapat 335 saham menguat, 212 saham melemah dan 237 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp19,1 triliun dari 16,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,53 persen ke 887,728, indeks JII menguat 0,55 persen ke 499,448, indeks IDX30 naik 1,86 persen ke 442,968 dan indeks MNC36 naik 1,93 persen ke 334,18.

Untuk indeks mayoritas menguat ada sektor energi 1,28 persen, barang baku 0,99 persen, industri 0,65 persen, non siklikal 0,1 persen, siklikal 0,33 persen, keuangan 1,39 persen, properti 0,52 persen, teknologi 0,63 persen, infrastruktur 0,98 persen, transportasi 1,65 persen. Sementara sektor yang melemah hanya kesehatan 0,45 persen.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk (BDKR) naik 25 persen ke Rp675, PT Inocycle Technology Group Tbk (INOV) naik 19,28 persen ke Rp99 dan saham PT Logindo Samudramakmur Tbk (LEAD) naik 11,59 persen ke Rp77.

Telusuri berita finance lainnya
