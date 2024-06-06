Realisasi Anggaran Kemenhub Rp13,7 Triliun per Mei 2024

JAKARTA – Kementerian Perhubungan mencatat realisasi anggaran Kementerian Perhubungan telah terserap Rp13,73 triliun hingga 31 Mei 2024 atau 32,23% dari total anggaran 2024.

Sebagai catatan, pagu awal Kementerian Perhubungan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp38,6 Triliun. Selanjutnya, pagu tersebut mengalami penambahan saldo dan blokir automatic adjustment sehingga pagu akhir Kementerian Perhubungan Tahun 2024 sebesar Rp42,59 triliun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan rincian realisasi anggaran hingga Mei 2024 dipergunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp2,21 triliun, belanja barang sebesar Rp4,92 triliun, dan belanja modal sebesar Rp6,6 triliun.

"Dalam upaya percepatan pelaksanaan anggaran 2024, secara umum perlu diupayakan langkah-langkah strategis antara lain meningkatkan kedisiplinan melaksanakan rencana kegiatan, kualitas belanja, monitoring dan evaluasi, serta percepatan penyelesaian pekerjaan, dan akselerasi pelaksanaan program, kegiatan, maupun proyek," ujar Menhub dalam Raker bersama Komisi V, Kamis (6/5/2024).