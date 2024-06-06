Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Realisasi Anggaran Kemenhub Rp13,7 Triliun per Mei 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |08:33 WIB
Realisasi Anggaran Kemenhub Rp13,7 Triliun per Mei 2024
Realisasi anggaran kemenhub (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTAKementerian Perhubungan mencatat realisasi anggaran Kementerian Perhubungan telah terserap Rp13,73 triliun hingga 31 Mei 2024 atau 32,23% dari total anggaran 2024.

Sebagai catatan, pagu awal Kementerian Perhubungan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp38,6 Triliun. Selanjutnya, pagu tersebut mengalami penambahan saldo dan blokir automatic adjustment sehingga pagu akhir Kementerian Perhubungan Tahun 2024 sebesar Rp42,59 triliun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan rincian realisasi anggaran hingga Mei 2024 dipergunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp2,21 triliun, belanja barang sebesar Rp4,92 triliun, dan belanja modal sebesar Rp6,6 triliun.

"Dalam upaya percepatan pelaksanaan anggaran 2024, secara umum perlu diupayakan langkah-langkah strategis antara lain meningkatkan kedisiplinan melaksanakan rencana kegiatan, kualitas belanja, monitoring dan evaluasi, serta percepatan penyelesaian pekerjaan, dan akselerasi pelaksanaan program, kegiatan, maupun proyek," ujar Menhub dalam Raker bersama Komisi V, Kamis (6/5/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184773/menkeu_purbaya-1Rbx_large.jpeg
APBN Defisit Rp479,7 Triliun pada Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176675/apbn_2025-zkEH_large.jpg
Defisit Lagi, Purbaya Umumkan APBN Tekor Rp371,5 Triliun di September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/320/3155524/sri_mulyani-QawM_large.jpg
Sri Mulyani Dapat Anggaran Rp47,1 Triliun di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/320/3153422/sri_mulyani-4uO5_large.jpg
Sri Mulyani Janji Jaga Defisit dan Utang Secara Hati-Hati dalam APBN 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141364/apbn_2025-0kud_large.png
Kabar Baik, APBN April 2025 Surplus Rp4,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/320/3140429/sri_mulyani-sCXb_large.jpg
Sri Mulyani Sampaikan Asumsi Dasar Makro 2026 Buat Modal Kerja Prabowo, Ekonomi 5,2%-5,8%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement