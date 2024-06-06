Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut: Indonesia Bisa Atur Harga Nikel Dunia

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |11:11 WIB
Luhut: Indonesia Bisa Atur Harga Nikel Dunia
Menko Luhut Binsar Pandjaitan soal Nikel. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa saat ini Indonesia mampu mengatur harga nikel global.

Luhut menjelaskan, hal itu dikarenakan produk nikel Indonesia telah tercatat di bursa Metal dunia atau London Metal Exchange (LME). Bahkan hal ini menjadi pertamakalinya bagi indonesia mencatatkan komoditas mineral ke bursa Metal dunia.

"Saya juga ingin melaporkan, pertama kali indonesia masuk dalam london mineral exchange (LME), selama ini di ignore, dengan kita masuk maka indonesia, itu mimpi saya, yang menentukan harga nikel di dunia," ujar Luhut dalam Raker bersama Komisi II DPR RI, dikutip Kamis (6/6/2024).

Pada kesempatan tersebut, Luhut menceritakan hal ini yang justru membuat negara seperti Australia iri dengan Indonesia. Mengingat, Australia juga merupakan negara penghasil nikel terbanyak ke-5 di dunia saat ini.

"Itu sebabnya australia marah, karena merasa kok indonesia bisa. Ya kita bisa, bangsa ini hebat kok," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187939/toba_pulp_lestari-W9G1_large.jpg
5 Fakta Pemilik Toba Pulp Lestari hingga Luhut Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188225/luhut_soal_bandara_iimp-EGzT_large.jpg
7 Fakta Bandara hingga Gaji Pegawai IMIP Bikin Heboh, Begini Respons Luhut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188106/luhut-ENX8_large.jpg
Soal Jadi Pemilik Toba Pulp Lestari, Ini Respons Luhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187790/luhut-SJlB_large.jpg
Luhut Bantah Jadi Pemilik Toba Pulp Lestari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187777/luhut-a4wq_large.png
Luhut Buka Suara soal Isu Dikaitkan Pemilik Toba Pulp Lestari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187199/luhut-RcdJ_large.png
Luhut Buka-bukaan Alasan Bandara IMIP Dibangun dan Proyek China di Morowali
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement