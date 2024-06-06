Luhut: Indonesia Bisa Atur Harga Nikel Dunia

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa saat ini Indonesia mampu mengatur harga nikel global.

Luhut menjelaskan, hal itu dikarenakan produk nikel Indonesia telah tercatat di bursa Metal dunia atau London Metal Exchange (LME). Bahkan hal ini menjadi pertamakalinya bagi indonesia mencatatkan komoditas mineral ke bursa Metal dunia.

"Saya juga ingin melaporkan, pertama kali indonesia masuk dalam london mineral exchange (LME), selama ini di ignore, dengan kita masuk maka indonesia, itu mimpi saya, yang menentukan harga nikel di dunia," ujar Luhut dalam Raker bersama Komisi II DPR RI, dikutip Kamis (6/6/2024).

Pada kesempatan tersebut, Luhut menceritakan hal ini yang justru membuat negara seperti Australia iri dengan Indonesia. Mengingat, Australia juga merupakan negara penghasil nikel terbanyak ke-5 di dunia saat ini.

BACA JUGA: Luhut Bocorkan Prabowo Akan Libatkan Banyak Anak Muda di Pemerintahannya

"Itu sebabnya australia marah, karena merasa kok indonesia bisa. Ya kita bisa, bangsa ini hebat kok," sambungnya.