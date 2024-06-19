Daftar BUMN dengan Laba Terbesar, Juaranya Pertamina Rp72 Triliun

JAKARTA - Daftar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan laba paling besar di 2023. Pertama adalah PT Pertamina (Persero) dengan olaba mencapai Rp72,7 triliun.

Berdasarkan data yang dihimpun iNews Media Group, setidaknya BUMN di sektor pertambangan, minyak dan gas bumi (migas), perbankan, telekomunikasi, dan kelistrikan, mampu memberikan laba bersih dengan nilai yang fantastik.

Lantas, BUMN mana yang paling tinggi membukukan laba bersih? Berikut daftarnya:

1. Pertamina

Selaku BUMN di sektor migas, PT Pertamina (Persero) mampu mencatatkan laba bersih tahun buku 2023 sebesar USD4,77 miliar atau setara Rp72,7 triliun. Perolehan laba tersebut naik 17 persen dibanding 2022.

Kinerja positif keuangan Pertamina juga terlihat pada EBITDA atau pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi sebesar USD14,36 miliar. Angka ini naik 6 persen dibanding tahun lalu.

Sementara, pendapatan konsolidasian berada di posisi USD75,79 miliar. Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan, sejak restrukturisasi organisasi, tren kinerja keuangan konsolidasian perusahaan positif dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Di sisi lain, kinerja operasional di seluruh lini baik holding dan subholding juga solid.

“Pertamina berhasil mengelola operasinya untuk mempertahankan pertumbuhan laba. Kinerja keuangan pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022 karena pengelolaan efisiensi, optimalisasi biaya, liabilitas, dan pembayaran kompensasi,” ujar Nicke, dikutip Selasa (18/6/2024).

2. Bank BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencetak laba bersih senilai Rp60,4 triliun pada akhir 2023. Perolehan laba sejalan dengan kualitas aset yang hingga akhir 2023 mencapai Rp1.965 triliun atau tumbuh 5,3 persen.

Pembukuan ini merupakan rekor tertinggi BRI sepanjang sejarah. Di mana, laba tertinggi dicatatkan pada tahun sebelumnya senilai Rp51,4 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan (31/1/2024), untuk bank only, laba BRI mencapai Rp53,15 triliun, naik 11,12 persen dari posisi yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp47,83 triliun.

Laba BRI juga ditopang oleh kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar Rp135,18 triliun. Tahun sebelumnya, pendapatan bunga bersih BRI hanya Rp124,59 triliun saja.

3. Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menjadi BUMN ketiga dengan nilai laba bersih tertinggi. Di mana perusahaan bisa mengantongi laba bersih Rp55,1 triliun sepanjang 2023.

Realisasi itu tumbuh 33,7 perswn secara year on year (YoY) atau terbesar sejak Bank pelat merah ini didirikan 25 tahun lalu.

Perseroan fokus terhadap strategi bisnis untuk mendorong pertumbuhan berbasis ekosistem, serta didukung dengan strategi digitalisasi, berhasil melewati 2023 dengan mencetak pertumbuhan kinerja gemilang.

Terlihat dari total aset konsolidasi Bank Mandiri yang berhasil menembus Rp2.174,2 triliun di akhir 2023, naik 9,12 persen dari tahun sebelumnya, yaitu Rp1.992,5 triliun.

Kenaikan ini tidak terlepas dari realisasi penyaluran kredit di 2023 yang mencapai Rp1.398,1 triliun, tumbuh 16,3 persen, melampaui pertumbuhan kredit industri yang sebesar 10,38 persen.