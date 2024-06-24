Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

KPEI Raup Pendapatan Rp588,18 Miliar di 2023, Turun 22,6%

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |15:15 WIB
KPEI Raup Pendapatan Rp588,18 Miliar di 2023, Turun 22,6%
KPEI Raup Pendapatan Rp588 Miliar. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) membukukan pendapatan Rp588,18 miliar sepanjang 2023 lalu. Angka itu turun 22,68% dibanding tahun sebelumnya.

Penurunan pendapatan disebabkan susutnya rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) bursa. Di mana sepanjang tahun lalu, RNTH tercatat sebesar Rp10,75 triliun atau turun sebesar 26,92 persen dibanding tahun sebelumnya.

Sekretaris Perusahaan KPEI, Lucia Sintha Sari mengatakan, dengan RNTH sebesar itu, KPEI melakukan penyelesaian transaksi sebesar Rp4,05 triliun, dengan efisiensi transaksi sebesar 55,17 persen.

“Meskipun terjadi penurunan RNTH, total nilai agunan yang dikelola oleh KPEI meningkat dari Rp31,66 triliun di akhir tahun 2022 menjadi Rp31,83 triliun di akhir tahun 2023,” kata Lucia dalam keterangan resminya, Senin (24/6/2024).

Demikian pula dengan dana jaminan yang mengalami pertumbuhan dari Rp7,01 triliun menjadi Rp7,74 triliun, dan cadangan jaminan yang meningkat dari Rp181,44 miliar menjadi Rp194,14 miliar. Adapun, pendapatan dari pengelolaan dana jaminan juga meningkat sebesar 99,35 persen dan pendapatan baru di tahun 2023 dari pengelolaan agunan sebesar Rp2,28 miliar.

Di sisi lain, dikarenakan banyaknya kegiatan pengembangan usaha, lanjut Lucia, beban usaha KPEI naik sebesar 3,95 persen menjadi Rp454,62 miliar. Adapun laba bersih yang berhasil dibukukan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp105,98 miliar.

“Pencapaian laba tersebut meningkatkan posisi nilai total nilai ekuitas sebesar 5,24 persen menjadi Rp2,17 triliun pada akhir tahun 2023,” ujar Lucia.

