Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengintip Kekayaan Syifa Hadju yang Baru Putus dengan Rizky Nazar

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |07:14 WIB
Mengintip Kekayaan Syifa Hadju yang Baru Putus dengan Rizky Nazar
Ilustrasi kekayaan Syifa Hadju ( Foto : Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Mengintip kekayaan Syifa Hadju yang baru putus dengan Rizky Nazar. Kabar putusnya hubungan asmara keduanya ini diungkapkan langsung oleh sang artis dalam instagram story eksklusif miliknya.

Dalam keterangannya, ia menyebutkan bahwa penyebab berakhirnya hubungan asmaranya bukanlah karena orang ketiga.

Artis yang pernah membintangi film Catatan si Boy ini juga menyebut jika kandasnya hubungan asmaranya tidak memiliki kaitan sama sekali dengan Salshabilla Adriani, artis yang belakangan digosipkan menjadi orang ketiga dihubungannya dengan Rizky Nazar.

Beredarnya kabar hubungan asmara Syifa Hadju dan Rizky Nazar yang kandas membuat banyak masyarakat yang mencari informasi terkait pasangan yang sudah berpacaran sejak lima tahun yang lalu itu.

Salah satunya mengenai kekayaan keduanya. Apalagi, Syifa Hadju dan Rizky Nazar merupakan artis terkenal dengan bayar tinggi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174744//el_lamar_syifa-j16E_large.jpg
Adu Kekayaan El Rumi dengan Syifa Hadju yang Baru Lamaran di Swiss
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/33/3139555//rizky_nazar-rBv4_large.jpg
Heboh Rizky Nazar Diduga Dugem bareng Dosma Hazenbosch, Netizen: Syifa Hadju Terselamatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/09/33/3084003//rizky_nazar_dan_cut_syifa-xAnE_large.jpg
Rizky Nazar dan Cut Syifa Terciduk Foto Bareng di Pernikahan Febby Rastanty, Go Public?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement