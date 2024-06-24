Mengintip Kekayaan Syifa Hadju yang Baru Putus dengan Rizky Nazar

JAKARTA - Mengintip kekayaan Syifa Hadju yang baru putus dengan Rizky Nazar. Kabar putusnya hubungan asmara keduanya ini diungkapkan langsung oleh sang artis dalam instagram story eksklusif miliknya.

Dalam keterangannya, ia menyebutkan bahwa penyebab berakhirnya hubungan asmaranya bukanlah karena orang ketiga.

Artis yang pernah membintangi film Catatan si Boy ini juga menyebut jika kandasnya hubungan asmaranya tidak memiliki kaitan sama sekali dengan Salshabilla Adriani, artis yang belakangan digosipkan menjadi orang ketiga dihubungannya dengan Rizky Nazar.

Beredarnya kabar hubungan asmara Syifa Hadju dan Rizky Nazar yang kandas membuat banyak masyarakat yang mencari informasi terkait pasangan yang sudah berpacaran sejak lima tahun yang lalu itu.

Salah satunya mengenai kekayaan keduanya. Apalagi, Syifa Hadju dan Rizky Nazar merupakan artis terkenal dengan bayar tinggi.