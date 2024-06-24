Tanda-Tanda Anak Anda Kecanduan Judi Online dan Cara Menghentikannya

JAKARTA- Tanda-tanda anak Anda kecanduan judi online dan cara menghentikannya bisa dilakukan oleh orangtua. Apalagi, judi online saat ini sangat meresahkan masyarakat.

Termasuk anak-anak yang sudah memamahi judi online melalui game pada smartphone. Tentunya ini perlu dicegah oleh orangtua agar tidak menjadi kecanduan.

Berikut tanda-tanda anak Anda kecanduan judi online dan cara menghentikannya:

-Tanda anak kecanduan judi online:

1. Suka berbohong

Salah satu tanda awal kecanduan judi pada anak adalah sering berbohong. Anak-anak mungkin menjadi defensif atau agresif ketika ditanya tentang aktivitas mereka terkait perjudian.

Mereka mungkin juga mulai menarik diri dari keluarga dan teman serta kehilangan minat pada aktivitas yang dulu mereka sukai.

2. Suka minta uang

Kecanduan judi mungkin terus-menerus meminta uang atau mencuri untuk mendanai aktivitas perjudian mereka. Mereka mungkin juga menjadi tertutup mengenai kebiasaan belanja dan aktivitas mereka, sehingga menyulitkan orang tua untuk mengidentifikasi masalahnya.