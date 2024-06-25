Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Terjawab Sudah! Ini 4 Rahasia Mengapa DC Lapangan Tidak Mendatangi Rumah Peminjam Yang Galbay Pinjol

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |21:14 WIB
Terjawab Sudah! Ini 4 Rahasia Mengapa DC Lapangan Tidak Mendatangi Rumah Peminjam Yang Galbay Pinjol
JAKARTA - Terjawab sudah! Ini 4 rahasia mengapa DC lapangan tidak mendatangi rumah peminjam yang galbay pinjol.

DC merupakan penagih utang utusan perusahaan untuk menagih tunggakan peminjam.

Tidak jarang DC melakukan penagihan dengan tindakan yang agresif sehingga membuat banyak peminjam yang takut akan kedatangannya.

Namun ada beberapa alasan yang melatarbelakangi DC tidak menyambangi kediaman peminjam yang gagal bayar (galbay). Berikut 4 alasan tersebut :

1. Prioritas lain

DC lapangan memiliki daftar peminjam lain yang perlu ditagih sehingga harus memprioritaskan penagihan berdasarkan urgensi atau potensi keberhasilan.

2. Regulasi dan kode etik

DC juga tunduk pada regulasi dan kode etik yang mengatur tata cara penagihan. Regulasi yang berlaku mungkin saja membatasi hingga melarang DC melakukan penagihan ke rumah peminjam.

Halaman:
1 2
