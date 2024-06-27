Ada 143 Pelabuhan Tikus di Batam, Pantas RI Dibanjiri Barang Ilegal

BATAM – Bea Cukai mencatat ada sebanyak 143 pelabuhan tikus di wilayah Batam, Kepulauan Riau. Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi, KPU BC Batam, Evi Octavia menyebut hal tersebut jadi tantangan tersendiri bagi pihak untuk melakukan pengawasan terhadap barang-barang selundupan.

Hal tersebut dikatakan Evi dalam diskusi 'Press Tour Kemenkeu' di kantor Bea Cukai Batam, Rabu (26/6/2024). Dia menyebut, secara keseluruhan terdapat 155 pelabuhan yang ada di Batam.

"Ini tantangan pengawasan dan pelayanan yang ada di Batam, jadi di sini ini terdapat 155 pelabuhan di wilayah pengawasan BC batam di mana 12 pelabuhan merupakan pelabuhan resmi dan 143 merupakan pelabuhan tikus atau tidak resmi Yang tersebar di wilayah KPBPB Batam," ujarnya.

Lebih rincinya, dari 143 Pelabuhan Tikus, 97 titik berada di pulau Batam, sedangkan 58 titik berada di sekitar pulau Batam.

"Bisa dibayangkan dengan jumlah sedemikian banyak dengan SDM yang juga terbatas maka konsentrasi pengawasan kita juga sering memberikan suatu hal," ujarnya.