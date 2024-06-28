Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Ingin Ekonomi Indonesia Tumbuh 6%, Caranya?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |11:12 WIB
Luhut Ingin Ekonomi Indonesia Tumbuh 6%, Caranya?
Menko Luhut Binsar Pandjaitan soal Ekonomi RI. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan pertumbuhan makro ekonomi nasional pada tahun-tahun mendatang di kisaran 6%, dari realisasi saat ini, yakni 5%.

Hal ini disampaikan Luhut saat menyambangi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (FEB UI). Menurutnya, Indonesia memiliki visi besar menjadi negara berpendapatan tinggi atau maju sebelum 2045.

Namun, untuk mencapai target tersebut, pertumbuhan ekonomi harus meningkat dari 5% menjadi 6%. Karena itu, diskusi antara Guru Besar Ekonomi UI dan pemerintah dianggap penting.

Terutama, evaluasi para akademisi UI terhadap pembangunan 10 tahun terakhir dan langkah strategis yang diambil pemerintah ke depan dalam menghadapi tantangan yang ada.

Salah satu tindak lanjut untuk mendorong visi tersebut adalah mengukur efektivitas kebijakan di Indonesia, yang menurut Luhut, akan sangat baik jika UI turut andil dalam hal tersebut.

1 2
