Erick Thohir Sudah Setor Dividen BUMN Rp58,8 Triliun dari Target Rp85,5 Triliun

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menargetkan setoran dividen BUMN menyentuh Rp85,5 triliun di akhir 2024. Hingga Mei, realisasi dividen yang dikontribusikan mencapai Rp58,8 triliun.

Menurutnya, realisasi dan target dividen BUMN 2024 bakal meningkat signifikan dari periode yang sama di tahun lalu. Secara konsolidasi, nilai pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham di 2023 mencapai Rp80,2 triliun.

“BUMN sudah bisa menyetor dividen ke kas negara sebesar Rp58,8 triliun hingga akhir Mei 2024, dari proyeksi Rp85,5 triliun sampai Desember 2024,” ujar Erick melalui akun Instagramnya, Jumat (28/6/2024).

“Jumlah ini meningkat dari periode yang sama di tahun lalu,” papar dia.

Capaian tersebut berkat kolaborasi kementerian dan lembaga lain, serta Direksi, Komisaris, dan insan BUMN yang bekerja keras melakukan transformasi.

Dia memandang, realisasi atas target dividen perseroan tahun ini memerlukan banyak dukungan, terutama pengawasan Kementerian BUMN selaku pemegang saham.

Namun begitu, dalam proses pengawasan pun memerlukan anggaran yang cukup. Sehingga, Erick meminta lembaga legislatif memberikan dukungan penuh atas pagu anggaran 2025 Kementerian BUMN.