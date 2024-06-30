Cara Menghasilkan Uang dari HP dengan WhatsApp

JAKARTA - Cara menghasilkan uang dari HP dengan Whatsapp, bisa dicoba untuk menghasilkan uang tambahan.

Pada era digital seperti sekarang, mendapatkan uang dari ponsel bukanlah hal yang lagi mustahil. Aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan uang adalah melalui WhatsApp.

WhatsApp bukan hanya platform yang bisa digunakan mengirim pesan untuk komunikasi saja, tetapi juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana mendapatkan pundi-pundi penghasilan tambahan.

Berdasarkan penelusuran Okezone, berikut cara menghasilkan uang dari HP dengan WhatsApp, Minggu (30/6/2024):

1. Preloved Barang Pribadi

Menjual barang-barang pribadi yang sudah tidak digunakan tetapi masih dalam kondisi baik bisa menjadi sumber penghasilan tambahan. WhatsApp dapat memudahkan proses penjualan barang preloved ini.

Preloved dapat dilakukan dengan mengambil foto barang yang menarik, lalu kirimkan foto tersebut kepada kontak yang mungkin tertarik membelinya. Penggunanya juga bisa memasang foto tersebut di status, dengan menambahkan deskripsi yang informatif.

Tidak hanya itu, pengguna juga dapat bergabung atau buat grup WhatsApp khusus untuk jual beli barang preloved. Ini memudahkan dalam menemukan pembeli potensial dalam satu platform.

2. Berjualan Online

WhatsApp bisa menjadi platform efektif untuk berjualan online. Penggunanya dapat memanfaatkan fitur-fitur WhatsApp, seperti WhatsApp Business, untuk meningkatkan penjualan.

Platform ini bisa digunakan penggunanya untuk mempromosikan produk yang dijualnya secara langsung kepada kontak yang yang dimiliki. Terdapat fitur grup atau broadcast yang dapat digunakan untuk menjangkau orang secara luas.

Dengan WhatsApp Business, penggunanya dapat membuat katalog produk yang memudahkan pelanggan melihat dan memilih barang yang ingin dibeli.