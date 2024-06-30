Pengumuman! Barang China Bakal Kena Bea Masuk 200%

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan berencana mengenakan bea masuk untuk barang - barang asal China hingga 200% sebagai sikap terhadap perang dagang antara Negeri Tirai Bambu itu dengan Amerika Serikat (AS).

Over capacity dan over supply produk pakaian, baja, tekstil, dan lainnya yang terjadi di China membanjiri Indonesia sebagai penyebab perang dagang antara China dan US. Hal ini juga terjadi karena pasar barat menolak produk-produk mereka.

Regulasi tentang peningkatan besaran biaya telah dikaji sebagai upaya dalam perlindungan terhadap industri lokal. Zulkifli menilai bea masuk ini sebagai solusi atas barang-barang yang deras masuk ke Indonesia.

Besaran bea masuk yang akan dikenakan pada barang-barang China, dijelaskan oleh Zulkifli, telah diputuskan antara 100 persen dari harga barang sampai 200 persen.

Zulkifli menjelaskan bahwa permendag ini, merupakan respons atas regulasi-regulasi sebelumnya tentang perdagangan dan perlindungan industri lokal yang belum memuaskan bagi semua pihak.