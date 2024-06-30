Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengumuman! Barang China Bakal Kena Bea Masuk 200%

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |08:01 WIB
Pengumuman! Barang China Bakal Kena Bea Masuk 200%
Bea Masuk Barang dari China (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan berencana mengenakan bea masuk untuk barang - barang asal China hingga 200% sebagai sikap terhadap perang dagang antara Negeri Tirai Bambu itu dengan Amerika Serikat (AS).

Over capacity dan over supply produk pakaian, baja, tekstil, dan lainnya yang terjadi di China membanjiri Indonesia sebagai penyebab perang dagang antara China dan US. Hal ini juga terjadi karena pasar barat menolak produk-produk mereka.

Regulasi tentang peningkatan besaran biaya telah dikaji sebagai upaya dalam perlindungan terhadap industri lokal. Zulkifli menilai bea masuk ini sebagai solusi atas barang-barang yang deras masuk ke Indonesia.

Besaran bea masuk yang akan dikenakan pada barang-barang China, dijelaskan oleh Zulkifli, telah diputuskan antara 100 persen dari harga barang sampai 200 persen.

Zulkifli menjelaskan bahwa permendag ini, merupakan respons atas regulasi-regulasi sebelumnya tentang perdagangan dan perlindungan industri lokal yang belum memuaskan bagi semua pihak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/320/3157428/mendag-yTDA_large.png
Waspada! Toko Online Dibanjiri HP Palsu, Beredar sejak 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/320/3157423/mendag-9oWp_large.jpg
5.100 HP Palsu Senilai Rp17,6 Miliar Disita, Ini Daftar Mereknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131568/mendag-TcxX_large.png
RI Sita Produk Elektronik hingga Mainan Ilegal Senilai Rp15 Miliar, Mayoritas dari China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/320/3113469/pinjol-JtMU_large.jpg
Kepala BPKN Curhat Pegawai Honorer Kerja 20 Tahun Harus Utang ke Pinjol demi Bertahan Hidup Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/16/320/3104991/digitalisasi-0NXj_large.jpg
RI Siap Terapkan Sistem Ekspor-Perdagangan Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/320/3077157/sertijab-mendag-budi-santoso-resmi-gantikan-zulhas-QOBq5KeWtZ.jpg
Sertijab, Mendag Budi Santoso Resmi Gantikan Zulhas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement