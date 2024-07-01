Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Merger 2 Anak Usaha, Bos BCA Lirik Potensi Besar Bisnis Pembiayaan Otomotif

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |11:22 WIB
Merger 2 Anak Usaha, Bos BCA Lirik Potensi Besar Bisnis Pembiayaan Otomotif
Anak Usaha BCA Disiapkan untuk Merger. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Dua perusahaan anak PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), yaitu PT BCA Finance (BCA Finance/BCAF) dan PT BCA Multi Finance (BCA Multi Finance/BCAMF) berencana melakukan merger atau penggabungan untuk memperkuat bisnis pembiayaan otomotif. Pasca merger, BCA Finance akan menjadi perusahaan penerima penggabungan (surviving entity).

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menjelaskan, adanya merger BCA Finance, Grup BCA melihat potensi pertumbuhan jangka panjang yang menjanjikan di pasar pembiayaan otomotif.

"Penggabungan ini akan menyatukan potensi terbaik layanan pembiayaan BCA, yang kami harapkan bisa menghasilkan suatu entitas baru yang lebih kokoh, unggul, efisien, dan efektif. Lini bisnis pembiayaan sepeda motor BCA Multi Finance dipastikan tetap hadir di pasar dan menjadi bagian dari BCA Finance," jelas Jahja dalam keterangan resmi, Senin (1/7/2024).

Proses penggabungan BCA Multi Finance ke dalam BCA Finance telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selanjutnya, BCA Finance dan BCA Multi Finance akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapatkan persetujuan dari masing-masing pemegang saham.

Setelah penggabungan berlaku efektif, seluruh hak dan kewajiban BCA Multi Finance akan dialihkan sepenuhnya kepada BCA Finance.

Kedua perusahaan bergerak di bidang yang sama, yaitu industri multifinance, namun pada saat ini BCA Finance fokus pada pembiayaan roda empat, sedangkan BCA Multi Finance mengutamakan pembiayaan roda dua. Rencana merger akan menggabungkan keduanya dalam satu atap.

Merger kedua entitas anak sejalan dengan komitmen Grup BCA dalam melayani konsumen di berbagai segmen pembiayaan otomotif. Penggabungan kedua entitas diharapkan dapat semakin meningkatkan performa layanan serta kualitas pembiayaan kepada konsumen.

BCA Finance akan melakukan integrasi menyeluruh dengan memperhatikan seluruh pemangku kepentingan termasuk konsumen, kreditur, mitra bisnis, karyawan dan pemegang saham.

Sebagai bagian dari ekosistem Grup BCA, baik BCA Finance dan BCA Multi Finance akan memastikan bahwa hak-hak karyawan terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan kerja karyawan BCA Multi Finance akan beralih ke BCA Finance.


