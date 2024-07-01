Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Petani Tebu Protes Relaksasi Harga Gula Konsumsi

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |18:40 WIB
Petani Tebu Protes Relaksasi Harga Gula Konsumsi
Petani tebu protes relaksasi harga gula konsumen (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTAPetani tebu memprotes kebijakan pemerintah memperpanjang relaksasi harga acuan pemerintah (HAP) gula di tingkat konsumen. Mereka menilai seyogyanya otoritas fokus pada harga pokok penjualan (HPP).

Adapun, harga gula di tingkat konsumen berdasarkan HAP menjadi Rp17.500 per kilogram (kg). Harga tersebut naik dari sebelumnya, yaitu Rp16.000 per kg.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen menilai, seharusnya harga gula konsumsi di serahkan saja ke mekanisme pasar, sehingga harga yang didapat berdasarkan kesepakatan antara produsen dan konsumen.

Menurutnya, intervensi yang patut dilakukan pemerintah adalah menjaga harga pasar terendah dengan menaikkan harga pokok penjualan gula. Kebijakan ini sekaligus menjadi dasar penetapan harga lelang antara petani tebu dan pabrik gula.

“Kalau dikaitkan dengan relaksasi (gula) seperti yang sudah sering saya sampaikan di IDX Channel juga, kita ini sebetulnya gak perlu pemerintah ini mengatur-ngatur pasar dengan cara menerapkan regulasi dengan adanya AHP di tingkat konsumen,” ujar Soemitro saat Market Review IDX Channel, Senin (1/7/2024).

“Karena apa? Kalau kita bicara tentang pasar, pasar ini kesepakatan antara yang jual dan yang membeli. Sedangkan yang menjual ini produsen, sudah lewat pedagang, dan produsen itu sebetulnya dari dulu yang diatur itu HPP, pemerintah sangat memperhatikan petani dalam hal ini menerapkan HPP, bukan AHP,” paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173197/gula_rafinasi_di_pasar-mkuK_large.jpg
Marak Gula Rafinasi di Pasar, Petani Minta Pengawasan Diperketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169340/impor_gula-UIxd_large.jpg
Pemerintah Resmi Stop Sementara Impor Gula Rafinasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169335/wamentan-6jdw_large.jpg
Gula Rafinasi Bocor ke Pasar, Wamentan: Kita Tindak Tegas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/320/3150389/mentan-3wov_large.jpg
Mentan Ingin Kembalikan Kejayaan RI Jadi Produsen Gula Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/320/3148565/gula-4L2c_large.jpg
Bapanas Buka Suara soal Dugaan Rembesan Gula Rafinasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/320/3124320/pabrik_gula-akG3_large.jpg
Terjerat Kasus Korupsi, Produksi Pabrik Gula Djatiroto Bakal Terganggu?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement