Relaksasi Diperpanjang, Harga Gula Dijual Rp17.500 per Kg

JAKARTA - Pemerintah kembali memperpanjang relaksasi harga acuan pemerintah (HAP) gula konsumsi di tingkat konsumen. Harga gula konsumsi pun dikisaran Rp17.500 per kilogram (Kg).

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan, relaksasi harga acuan pemerintah untuk gula konsumsi diperpanjang hingga terbitnya Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan).

Beleid tersebut merupakan perubahan kedua atas Perbadan Nomor 11 Tahun 2022 yang mengatur harga acuan pemerintah gula konsumsi. Saat ini, Perbadan tengah menunggu harmonisasi yang nanti dilakukan beberapa kementerian terkait.

"HAP relaksasi akan diperpanjang sampai terbitnya Perbadan menunggu harmonisasi antar kementerian," ujar Arief saat dikonfirmasi, Jumat (28/6/2024).

Adapun, relaksasi HET gula di tingkat konsumen sebelumnya ditetapkan Rp17.500 per kilogram dan hanya berlaku sampai 30 Juni 2024. Artinya, ketika relaksasi diperpanjang, maka harga acuan ini masih akan berlaku ke depannya.

Semula harga gula konsumsi berada di kisaran Rp16.000 per Kg menjadi, namun naik di level Rp17.500 per Kg.