HOME FINANCE HOT ISSUE

Data Pengguna KRL Diretas Hacker, Ini Penjelasan KAI Commuter

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |13:17 WIB
Data Pengguna KRL Diretas Hacker, Ini Penjelasan KAI Commuter
Data Penumpang KRL Jabodetabek Diretas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - KAI Commuter mengakui data base pengguna Commuter Line sempat menjadi korban peretasan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau hacker.

Corporate Secretary, KAI Commuter Anne Purba mengatakan Atas kejadian tersebut KAI Commuter sudah mengambil langkah-langkah penanganan seperti pembatasan akses baik jaringan publik maupun jaringan lokal.

"Hingga saat ini KAI Commuter bersama pihak-pihak terkait terus berkoordinasi dan melakukan investigasi mendalam untuk menelusuri dan menangani peretasan sistem tersebut," ujar Anne dalam keterangan resminya, Rabu (3/7/2024).

Anne menambahkan, masyarakat juga tidak perlu khawatir dalam menggunakan seluruh aplikasi layanan yang dihadirkan oleh KAI Commuter, karena KAI Commuter memiliki manajemen keamanan informasi yang baik.

"Saat ini seluruh sistem operasional IT yang ada di lingkungan KAI Commuter juga masih berjalan dengan baik dan seluruh data base pelanggan aman," sambungnya.

