HOME FINANCE HOT ISSUE

PHK Massal Industri Tekstil, Klaim JHT Sentuh Rp385 Miliar

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |08:05 WIB
PHK Massal Industri Tekstil, Klaim JHT Sentuh Rp385 Miliar
PHK massal industri tekstil membuat klaim JHT meningkat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) mengungkap klaim Jaminan Hari Tua (JHT) sentuh 12.586 orang di tahun 2024 imbas dari PHK massal karyawan sektor industri tekstil, garmen dan alas kaki.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK), Anggoro Eko Cahyo menyebutkan total klaim JHT yang dicairkan oleh BPJSTK sampai bulan Mei 2024 ini menyentuh angka Rp385 Miliar.

Mengacu pada data keseluruhan tahun 2023, BPJSTK sudah mencairkan dana JHT bagi karyawan industri sektor tekstil dan alas kaki, senilai Rp830 Miliar lebih, untuk 48.911 orang.

Kasus PHK massal di industri tekstil, garmen dan alas kaki ini terjadi lantaran adanya penurunan pesanan. Temuan ini diperoleh berdasarkan 52,78% perusahaan dari industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang disurvei oleh Kanwil-kanwilnya di setiap daerah.

Dampaknya mengurangi jam kerja dan hari kerja para pegawai sehingga berujung pada efisiensi pekerja.

Halaman:
1 2
