PHK Massal, Peserta BPJS Ketenagakerjaan Industri Tekstil Menurun

JAKARTA – Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Industri Tekstil menurun imbas adanya PHK massal. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo membeberkan situasi badai PHK massal berdasarkan tren peserta aktif yang berasal dari industri TPT dalam negeri tersebut.

Anggoro menyebutkan dalam sektor industri garmen dan pakaian jadi, tren penurunan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sudah terjadi sejak awal Januari 2023 hingga Mei 2024. Penurunan tren peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut ditengarai dengan adanya PHK massal secara bertahap di industri tersebut. Ia menyebutkan saat ini total karyawan industri garmen dan pakaian jadi yang masih bertahan menjadi peserta BPJS yakni 559.469 orang.

"Di sektor industri garmen dan pakaian jadi itu tren penurunan kepesertaan di kami yakni sekitar 4,27%, atau sekitar 24.996 orang yang tidak lagi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," jelas Anggoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI, Selasa (2/7/2024).

Anggoro melanjutkan, industri TPT di sektor tekstil juga mengalami penurunan tren kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dia menyebutkan total penurunan peserta di sektor ini yakni 6.17% dalam rentan waktu yang sama dengan garmen dan pakaian jadi.

"Jadi total penurunan kepesertaan di industri tekstil yaitu 21.005 orang dengan menyisakan 319.325 orang yang masih menjadi peserta aktif BPJS," katanya.

Lebih lanjut, Anggoro mengatakan total sebaran karyawan industri TPT tersebut 82 persennya berada di pulau Jawa. Hal ini dilihat kembali berdasarkan data total kepesertaan aktif yang sampai saat ini masih aktif bekerja di industri TPT ditambah perusahaan alas kaki.

"Total peserta saat ini yakni 1,5 Juta se-Indonesia, dengan 82 % nya berada di Pulau Jawa," tutur Anggoro.