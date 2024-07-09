JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah emiten menggelar aksi korporasi. Beberapa emiten akan melakukan pembayaran dividen.
Melansir laman BEI, Selasa (9/7/2024), berikut aksi korporasi hari ini.
1. INCI
tanggal ex Dividen Tunai Intanwijaya Internasional Tbk
2. ZONE
tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Mega Perintis Tbk.
3. RSGK
tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Kedoya Adyaraya Tbk
4. RAAM
tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Tripar Multivision Plus Tbk
5. TPMA
tanggal akhir perdagangan hmetd PT Trans Power Marine Tbk