HOME FINANCE MARKET UPDATE

Dear Investor, Simak 33 Aksi Emiten Hari Ini

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |06:01 WIB
Dear Investor, Simak 33 Aksi Emiten Hari Ini
Aksi korporasi hari ini. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah emiten menggelar aksi korporasi. Beberapa emiten akan melakukan pembayaran dividen.

Melansir laman BEI, Selasa (9/7/2024), berikut aksi korporasi hari ini.

1. INCI

tanggal ex Dividen Tunai Intanwijaya Internasional Tbk

2. ZONE

tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Mega Perintis Tbk.

3. RSGK

tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Kedoya Adyaraya Tbk

4. RAAM

tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Tripar Multivision Plus Tbk

5. TPMA

tanggal akhir perdagangan hmetd PT Trans Power Marine Tbk

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
