HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Aplikasi Pinjol Legal Rp500 Ribu Langsung Cair Tanpa KTP

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |07:06 WIB
Daftar Aplikasi Pinjol Legal Rp500 Ribu Langsung Cair Tanpa KTP
Daftar Aplikasi Pinjol Legal. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Daftar aplikasi pinjol legal Rp500 ribu langsung cair tanpa KTP. Tren pinjol semakin berkembang pesat di Indonesia, muncul berbagai layanan yang menawarkan kemudahan pinjaman tanpa persyaratan rumit.

Penyedia layanan pinjol di Indonesia kian bertambah dan semakin meningkat, ini memberikan harapan baru bagi masyarakat yang mengalami kesulitan finansial. Karena dengan bermodalkan KTP, beberapa pinjol bisa menyetujui pengajuan pinjaman tersebut.

Namun, perlu diketahui pengguna harus waspada pada tawaran pinjaman uang yang ditawarkan. Pasalnya tidak semua pinjol tersebut merupakan pinjol legal yang diawasi oleh OJK.

Sebelumnya, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman mengumumkan bahwa lebih dari 5.000 entitas pinjol ilegal telah diblokir oleh pihaknya di Indonesia hingga saat ini.

Masyarakat disarankan untuk berhati-hati sebelum mengambil pinjaman karena pinjol ilegal sering kali mengungkap data pribadi nasabahnya. Lantas apa saja pinjol legal yang sudah memiliki legalitas OJK?

Berdasarkan penelusuran Okezone, berikut daftar aplikasi pinjol legal Rp500 ribu langsung cair tanpa KTP.

Pinjam Yuk

Platform Pinjam Yuk merupakan salah satu jasa pinjaman online yang memiliki nominal kecil dengan jangka waktu pengembalian yang sedikit.

DanaRupiah

Platform DanaRupiah menyediakan jasa pinjaman online yang memiliki nilai nominal hingga sebesar Rp10 juta. Jangka waktu angsuran pembayaran hingga 12 bulan. Selain itu, DanaRupiah memiliki nilai bunga yang rendah.

RupiahCepat

Platform ini tidak memiliki agunan sampai dengan Rp5 juta. Selain itu, RupiahCepat juga telah memiliki izin resmi dan terdaftar di OJK.

AkuLaku

Platform AkuLaku menyediakan pinjaman uang dengan jumlah nominal hingga Rp15 juta. Selain itu memiliki jangka waktu angsuran pembayaran maksimal 15 bulan. Skor kredit dan riwayat pembayaran pengguna akan menentukan nominal pinjaman yang diberikan.

Halaman: 1 2
1 2
