Kumpulan Pinjol Bunga Paling Rendah di Bawah 1% 2024 Terbaru

JAKARTA - Kumpulan pinjol bunga paling rendah di bawah 1% 2024 terbaru menarik untuk diulas. Terlebih, pinjaman online (pinjol) menjadi salah satu yang banyak digunakan oleh masyarakat.

Pinjol dijadikan sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang tanpa harus bekerja. Apalagi, ada bunga yang rendah saat mengambil pinjol.

Berikut kumpulan pinjol bunga paling rendah di bawah 1% 2024 :

1. Kredit Pintar

Kredit Pintar merupakan aplikasi yang didirikan pada 21 September 2017, pinjaman online yang dikembangkan oleh PT Kredit Pintar Indonesia.

Layanan ini hanya membutuhkan KTP tanpa verifikasi wajah dan merupakan anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Selain itu, Kredit Pintar telah mendapatkan izin dari OJK dengan nomor surat KEP-83/D.05/2019, sehingga terbukti aman dan legal. Lalu memiliki bunga di bawah 1%.

2. Akulaku

Akulaku salah satu aplikasi terdaftar di OJK. Bunga pinjaman yang dikenakan mulai dari 0,88% per bulan. Jumlah pinjaman yang dapat diambil mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 10 juta, dengan jangka waktu pengembalian selama 6-12 bulan.