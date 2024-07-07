Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ternyata Ini Jawaban Kapan Teror DC Pinjol Berhenti ke Nasabah Galbay

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |03:01 WIB
Ternyata Ini Jawaban Kapan Teror DC Pinjol Berhenti ke Nasabah Galbay
DC Pinjaman Onlie (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat yang meminjam uang di pinjol seringkali mengalami galbay. Para debt collector akan terus menagih nasabah yang mengalami galbay selama 90 hari.

Kehadiran pinjol di tengah-tengah masyarakat kini dianggap sebagai angin segar bagi mereka yang memiliki masalah dengan kondisi finansial. Namun, kebanyakan dari mereka tidak berhati-hati sebelum mengambil pinjaman.

Salah satu fenomena yang seringkali terjadi di kalangan masyarakat adalah galbay. Galbay sendiri merupakan keadaan dimana nasabah tidak dapat membayar atau melunasi utang pinjaman kepada jasa pinjol.

Nasabah yang sudah mengalami galbay akan terus-terusan dikejar oleh debt collector untuk menagih utang mereka.

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, sampai kapan dc pinjol akan terus meneror nasabah yang galbay?

Jika merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 10/POJK.05/2022, sebagai dasar hukum tidak mengatur secara eksplisit mengenai tenggat waktu tagih penyelenggara pinjol ataupun ketentuan bahwa pinjol hanya boleh menagih dalam waktu 90 hari dan selebihnya hangus.

Halaman:
1 2
