Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kredit Pinjol Capai Rp92,92 Triliun, Begini Cara Cek KTP Dipakai Pinjam atau Tidak

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |06:02 WIB
Kredit Pinjol Capai Rp92,92 Triliun, Begini Cara Cek KTP Dipakai Pinjam atau Tidak
Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan peningkatan pada bulan sebelumnya yang sebesar 22,16 persen secara tahunan. (foto: Okezzone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Nilai outstanding pinjaman layanan financial technology peer-to-peer lending (fintech lending) atau pinjol tercatat kian meningkat hingga Oktober 2025, mencapai Rp92,92 triliun. Capaian tersebut meningkat 23,86 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan peningkatan pada bulan sebelumnya yang sebesar 22,16 persen secara tahunan.

Untuk memastikan KTP kita tidak dipakai untuk pinjol, masyarakat bisa mengecek dengan cara berikut. Aplikasi Dataku adalah aplikasi resmi yang dapat digunakan untuk mengecek KTP secara online. Aplikasi ini bisa diunduh melalui Play Store secara gratis.

Aplikasi Dataku dapat digunakan untuk memeriksa data kependudukan, termasuk NIK dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kemudian buka https://idebku.ojk.go.id
 di ponsel maupun komputer.

* Pilih menu “pendaftaran” pada halaman utama laman.
* Klik “perseorangan” dan pilih “KTP” sebagai identitas debitur.
* Isi nomor KTP, setelah itu klik “selanjutnya”.
* Kemudian isi data registrasi secara lengkap dan lengkapi proses BI Checking.
* Unggah file KTP dan foto diri sesuai instruksi yang diminta.
* Tunggu beberapa saat hingga OJK mengirimkan email berisi informasi nomor pendaftaran.
* Jika sudah mendapat nomor pendaftaran, langsung lakukan BI Checking melalui status layanan.
* Kemudian OJK akan memproses hasil BI Checking paling lambat 1 hari kerja setelah pendaftaran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/320/3191090//hp-wBeQ_large.jpg
6 Cara Ampuh Agar HP Terbebas dari Tawaran Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/622/3190879//rupiah-h85B_large.png
Utang Pinjol Orang RI Tembus Rp92,9 Triliun, Ini 5 Cara Cek KTP Dipakai Pinjaman Online atau Tidak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188215//ktp_dan_nik-FaA3_large.jpeg
Apakah Nomor KTP Sama dengan NIK? Ini Jawabannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187795//pinjol-QsLq_large.jpg
Berikut Daftar Lengkap Pinjol Resmi OJK per Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187689//pinjol-dFm2_large.jpg
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187567//pinjol-cCvz_large.jpg
Dugaan Kartel Pinjol, KPPU Wajib Lakukan Ini Saat Periksa 97 Perusahaan 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement