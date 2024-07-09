Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Brand Alo Yoga Punya Siapa? Ternyata Ini Sosoknya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |08:04 WIB
Brand Alo Yoga Punya Siapa? Ternyata Ini Sosoknya
Ilustrasi brand alo yoga punya siapa? ( Foto : Freepik)
JAKARTA -Brand Alo Yoga punya siapa? Ternyata ini sosoknya yang jarang orang ketahui. Adapun, merek ini menyasar kaum muda dengan gaya hidup premium.

Sebab, Alo Yoga adalah brand fashion yang memiliki kualitas berbeda dengan lainnya. Apalagi, mereka membuat pakaian yoga terbaik di dunia secara eksplisit untuk menginspirasi para yogi (dan calon yogi) agar melakukan lebih banyak yoga dalam hidup.

Lantas brand Alo Yoga punya siapa? Ternyata ini sosoknya berasal dari luar negeri. Perusahaan yang didirikan pada tahun 2007 oleh Danny Harris dan Marco DeGeorge kini sukses menjadi salah satu brand gaya hidup yang berkembang pesat secara global.

Brand yang berbasis di Los Angeles ini ingin mengangkat pakaian olahraga premium dengan filosofi studio-to-street dengan pakaian dan produk kesehatan berkualitas tinggi, yang dibuat secara etis dan ramah lingkungan, baik untuk pria maupun wanita.

Dengan luas 430m2, gerai ini menampilkan koleksi terbaru pakaian aktif berperforma tinggi dan pakaian santai yang sedang populer dari Alo untuk pria dan wanita.

Menyusul kesuksesan The First Alo Sanctuary di Indonesia yang berlokasi di Senayan City, pembukaan gerai di Plaza Indonesia menjadi perwujudan komitmen Alo dalam memperluas kehadirannya, sekaligus membangun misi globalnya dalam mengembangkan mindful movement, menginspirasi kesehatan, dan menciptakan komunitas.

