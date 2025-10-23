Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Percepat Pencairan BLT Rp900.000 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |05:03 WIB
Purbaya Percepat Pencairan BLT Rp900.000 
Purbaya Percepat Pencairan BLT Rp900.000 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan mempercepat pencairan BLT Rp900.000 ke masyarakat. Dirinya segera berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia untuk mempercepat proses penyaluran BLT Rp900.000

"Saya perintahkan ke bidang saya untuk diskusi dengan PT Pos Indonesia untuk mempercepat penyalurannya. Saya pikir sih minggu ini sudah keluar juga," kata Purbaya di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

BLT ini diberikan dengan total Rp900.000 kepada masyarakat yang memenuhi syarat, dengan rincian Rp300.000 per bulan yang disalurkan satu kali di bulan Oktober.  Purbaya menjelaskan bahwa dana untuk BLTS berasal dari pos anggaran tambahan, yakni dari realokasi anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang serapannya rendah.

"Kan seperti yang bilang lihat tadi, ada beberapa anggaran yang enggak terserap sehingga saya bisa alihkan," ungkapnya.

Purbaya juga menambahkan bahwa semula bantuan tersebut direncanakan hanya untuk dua bulan, namun kemudian diperpanjang dan penerima manfaat diperluas.  "Tadinya kan cuma dua bulan. Terus kita tambah lagi jadi tiga bulan dan desil ditambah jadi desil 3-4 ikut," jelas Purbaya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178618/blt_di_oktober-eLjZ_large.png
Ini Penyebab BLT Rp 900.000 Belum Cair Lengkap dengan Cara Cek Status Penerimanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178455/blt-WzjS_large.jpg
Apakah Pencairan BLT Rp900.000 Bisa Diwakilkan di Kantor Pos?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178402/purbaya-KPQx_large.jpeg
BLT Rp900.000 Belum Cair Merata, Purbaya Perintahkan Pos Indonesia Percepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/622/3178271/blt-1EeW_large.jpg
NIK KTP Penerima BLT Rp900.000 di Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/622/3177953/rupiah-1us7_large.jpg
Cara Ambil BLT Rp900.000 yang Cair Hari Ini 20 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/622/3177884/blt-pn10_large.jpg
Syarat dan Cara Cek Penerima BLT Rp900.000 Cair Hari Ini, Ambil di Kantor Pos dan Bank Himbara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement