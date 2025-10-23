Purbaya Percepat Pencairan BLT Rp900.000

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan mempercepat pencairan BLT Rp900.000 ke masyarakat. Dirinya segera berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia untuk mempercepat proses penyaluran BLT Rp900.000

"Saya perintahkan ke bidang saya untuk diskusi dengan PT Pos Indonesia untuk mempercepat penyalurannya. Saya pikir sih minggu ini sudah keluar juga," kata Purbaya di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

BLT ini diberikan dengan total Rp900.000 kepada masyarakat yang memenuhi syarat, dengan rincian Rp300.000 per bulan yang disalurkan satu kali di bulan Oktober. Purbaya menjelaskan bahwa dana untuk BLTS berasal dari pos anggaran tambahan, yakni dari realokasi anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang serapannya rendah.

"Kan seperti yang bilang lihat tadi, ada beberapa anggaran yang enggak terserap sehingga saya bisa alihkan," ungkapnya.

Purbaya juga menambahkan bahwa semula bantuan tersebut direncanakan hanya untuk dua bulan, namun kemudian diperpanjang dan penerima manfaat diperluas. "Tadinya kan cuma dua bulan. Terus kita tambah lagi jadi tiga bulan dan desil ditambah jadi desil 3-4 ikut," jelas Purbaya.