Segini Gaji Fantastis Lamine Yamal, Bocah Ajaib 16 Tahun yang Antar Timnas Spanyol Lolos ke Final Euro 2024

JAKARTA - Segini gaji fantastis Lamine Yamal, bocah ajaib 16 tahun yang antar Timnas Spanyol lolos ke Final Euro 2024.

Apalagi, dia membangkitkan kembali semangat para penggawa tim matador setelah tertinggal lebih dulu di babak pertama. Dia berhasil mencetak gol cantik dengan kaki kirinya dari luar kotak penalti. Untuk itu beberapa penasaran mengenai gajinya.

Ternyata segini gaji fantastis Lamine Yamal, bocah ajaib 16 tahun yang antar Timnas Spanyol lolos ke Final Euro 2024 cukup besar. Kisarannya yakni mencapai USD1 juta per tahun atau sekitar Rp1,6 miliar jika kurs Rupiah Rp16.000.

Sebagai informasi, Lamine Yamal merupakan talenta muda milik klub Spanyol, Barcelona. Yamal lahir dari ayah Maroko dan ibu Guinea Ekuatorial. Namun, ia lahir dan besar di Spanyol.

BACA JUGA: Segini Gaji Ryo Matsumura di Persija

Namanya pertama kali dikenal publik sejak September 2022 lalu. Lamine Yamal yang baru berusia 15 tahun dipercaya untuk masuk ke dalam tim Juvenil A alias Barcelona U-19 yang kala itu dilatih Xavi Hernandez. Hingga, dipanggil untuk membela Spanyol dalam Piala Eropa 2024.