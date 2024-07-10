Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Gaji Fantastis Lamine Yamal, Bocah Ajaib 16 Tahun yang Antar Timnas Spanyol Lolos ke Final Euro 2024

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |08:10 WIB
Segini Gaji Fantastis Lamine Yamal, Bocah Ajaib 16 Tahun yang Antar Timnas Spanyol Lolos ke Final Euro 2024
Segini gaji fantastis Lamine Yamal ( Foto : Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Segini gaji fantastis Lamine Yamal, bocah ajaib 16 tahun yang antar Timnas Spanyol lolos ke Final Euro 2024.

Apalagi, dia membangkitkan kembali semangat para penggawa tim matador setelah tertinggal lebih dulu di babak pertama. Dia berhasil mencetak gol cantik dengan kaki kirinya dari luar kotak penalti. Untuk itu beberapa penasaran mengenai gajinya.

Ternyata segini gaji fantastis Lamine Yamal, bocah ajaib 16 tahun yang antar Timnas Spanyol lolos ke Final Euro 2024 cukup besar. Kisarannya yakni mencapai USD1 juta per tahun atau sekitar Rp1,6 miliar jika kurs Rupiah Rp16.000.

Sebagai informasi, Lamine Yamal merupakan talenta muda milik klub Spanyol, Barcelona. Yamal lahir dari ayah Maroko dan ibu Guinea Ekuatorial. Namun, ia lahir dan besar di Spanyol.

Namanya pertama kali dikenal publik sejak September 2022 lalu. Lamine Yamal yang baru berusia 15 tahun dipercaya untuk masuk ke dalam tim Juvenil A alias Barcelona U-19 yang kala itu dilatih Xavi Hernandez. Hingga, dipanggil untuk membela Spanyol dalam Piala Eropa 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177358//jesus_casas-3FC2_large.jpg
5 Tim yang Pernah Dilatih Jesus Casas, Nomor 1 Tim Penghancur Mimpi Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/46/3172693//fati_vazquez_dan_lamine_yamal_sempat_liburan_bareng_pada_musim_panas_2025_touchlinex-ekIS_large.jpg
Fati Vazquez: Lamine Yamal Punya Daftar Perempuan yang Dikencani Tiap Hari!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/51/3172157//simak_adu_gaji_ousmane_dembele_dengan_lamine_yamal-DQ68_large.jpg
Adu Gaji Ousmane Dembele dengan Lamine Yamal, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/51/3171775//ousmane_dembele_dan_aitana_bonmatti_raih_trofi_ballon_dor_2025_ballondor-WmNM_large.jpg
Daftar Lengkap Pemenang Ballon dOr 2025: Ousmane Dembele hingga Lamine Yamal Berjaya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/51/3171701//9_negara_yang_boikot_piala_dunia_fifacom-WOeh_large.jpg
9 Negara yang Boikot Piala Dunia, Nomor 1 Argentina!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/51/3171592//berapa_hadiah_uang_peraih_trofi_ballon_dor_2025_ballondor-nfLI_large.jpg
Berapa Hadiah Uang yang Diterima Pemenang Trofi Ballon dOr 2025?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement