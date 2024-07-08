Segini Gaji Ryo Matsumura di Persija

JAKARTA - Segini gaji Ryo Matsumura di Persija yang terpilih sebagai Man Of The Match.

Usai pertandingan BRI Liga 1 2023/2024 antara Persija Jakarta vs PSM Makassar, pemain yang berkewarganegaraan Jepang ini sempat mencuri perhatian warganet.

Pasalnya Ryo Matsumura diunggah di kanal instagram resmi Liga 1 Match sebagai Man Of The Match pada pertandingan Persija Jakarta vs PSM Makassar.

Dari rangkuman Okezone, Senin (8/7/2024) tidak hanya terpilih sebagai Man Of The Match, permainan Ryo juga terbilang memukau. Ia bahkan berhasil mencetak 1 gol, 2 tembakan ke gawang, 28 operan sukses l, 1 operan silang sukses dan 1 dribel sukses.

Gaji yang diterima dengan penampilan Ryo yang mencuri perhatian juga terbilang sepadan.