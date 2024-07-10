Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Leasing Pimpin Posisi Rating Perusahaan Pembiayaan Tertinggi di Kelasnya

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |15:16 WIB
MNC Leasing Pimpin Posisi Rating Perusahaan Pembiayaan Tertinggi di Kelasnya
MNC Leasing pimpin posisi tertinggi perusahaan pembiayaan (Foto: MNC Leasing)
A
A
A

JAKARTA - MNC Leasing atau PT MNC Guna Usaha Indonesia mencatatkan pertumbuhan tinggi. Sebagai perusahaan multifinance produktif dan inovatif di Indonesia, MNC Leasing menjadi perusahaan pembiayaan terbaik di kelompok aset Rp500 miliar sampai dengan dibawah Rp1 triliun.

MNC Leasing dengan produk unggulannya asset based financing, factoring, dan supply chain berhasil mengamankan peringkat pertama sebagai perusahaan pembiayaan. MNC Leasing mengungguli peer-nya berkat raihan total skor 94,50%.

Berdasarkan rating, MNC Leasing mendapatkan skor sempurna pada aspek pertumbuhan aset, pertumbuhan pembiayaan, pertumbuhan modal sendiri, dan pertumbuhan laba bersih. Berdasarkan data Biro Riset Infobank, MNC Leasing memiliki pertumbuhan yang cukup signifikan sebanyak 15,57% dibandingkan tahun sebelumnya.

