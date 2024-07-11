Adu Gaji Justin Hubner dan Nathan Tjoe-A-On? Siapakah yang Lebih besar?

JAKARTA - Adu gaji Justin Hubner dan Nathan Tjoe-A-On. Siapa yang lebih besar? Ternyata keduanya menjadi dua pilar penting dalam permainan Timnas Indonesia.

Keduanya bahkan diprediksi akan kembali menjadi tumpuan skuad garuda di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi, Indonesia menargetkan lolos Piala Dunia 2026.

Berikut adu Adu gaji Justin Hubner dan Nathan Tjoe-A-On. Siapa yang lebih besar?

- Justin Hubner

Justin Hubner sudah dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Mengambil sumpah pada akhir 2023 lalu, jebolan Wolves U21 itu melakoni debutnya di ajang resmi pada turnamen Piala Asia 2023.

Hasilnya pun luar biasa dimana ia berhasil membawa merah putih menembus babak 16 besar untuk pertama kalinya sepanjang sejarah.

Sementara itu, gaji Justin Hubner pada tahun 2024 ini berada di angka 1.100 pounds atau setara dengan Rp22,92 juta per pekan. Dalam setahun, pemain berposisi bek tengah itu mendapat gaji total sebesar Rp1,19 miliar.