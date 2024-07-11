Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ini Penampakan Lapangan Upacara HUT ke-79 RI di IKN

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |10:30 WIB
Ini Penampakan Lapangan Upacara HUT ke-79 RI di IKN
Lapangan upacara HUT RI ke 79 di IKN (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Badan Otorita IKN memastikan lapangan upacara bakal rampung dalam waktu dekat. Dengan begitu, sudah dapat dipastikan bisa digunakan sebagai tempat pelaksanaan upacara HUT RI Ke-79 di IKN.

Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Raja Juli Antoni mengatakan, pembangunan lapangan upacara yang merupakan pusat dari perayaan HUT Kemerdekaan telah memasuki tahap akhir. Pemerintah memastikan bahwa seluruh fasilitas dan infrastruktur pendukung dapat siap mendukung terlaksananya upacara di Nusantara.

Dengan realisasi pembangunan lapangan upacara yang baik tersebut, ia optimis Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Nusantara yang merupakan momen bersejarah dapat terlaksana dengan lancar.

"Kami optimis proyek ini dapat siap dan dengan kualitas yang baik," kata Raja Juli Antoni dalam keterangan resminya, Rabu (10/7/2024).

Peringatan HUT Kemerdekaan yang ke-79 ini diharapkan dapat menjadi momentum yang membangkitkan semangat kebangsaan dan mempererat persatuan di antara seluruh rakyat Indonesia. Otorita IKN dan Pemerintah berkomitmen untuk menyelenggarakan upacara ini dengan sebaik-baiknya.

