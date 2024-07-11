Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Gedung Kemenko di IKN Dapat Difungsikan Jelang HUT ke-79 RI

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |16:00 WIB
Gedung Kemenko di IKN Dapat Difungsikan Jelang HUT ke-79 RI
Gedung IKN Nusantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) menyampaikan sejumlah tower Gedung Kementerian Koordinator atau Kemenko di IKN dapat difungsionalkan.

"Gedung Kemenko 1 untuk Upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus, maka empat tower yang ada di sini pada Juli ini akan fungsional," ujar Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi dalam konferensi pers daring di Jakarta dikutip Antara Kamis (11/7/2024).

Adapun empat tower Gedung Kemenko 1 yang akan difungsionalkan yakni menara pertama sebanyak tiga lantai, menara kedua sebanyak tiga lantai, tower ketiga sebanyak tiga lantai, dan tower keempat sebanyak tiga lantai.

Demikian juga dengan tower Gedung Kemenko 2, untuk Juli ini Kementerian PUPR menyelesaikan fungsional hanya satu tower mengingat pembangunan Gedung Kemenko 2 dilakukan lebih belakangan. Namun Kementerian PUPR mengusahakan target enam lantai agar satu tower Gedung Kemenko 2 dapat difungsionalkan.

"Ini hanya ada satu tower dari empat tower yang ada. Tapi kita usahakan targetnya 6 lantai di sini di Kemenko 2," kata Imam.

Halaman:
1 2
