Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berpotensi Melemah Jelang Akhir Pekan

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |07:48 WIB
IHSG Berpotensi Melemah Jelang Akhir Pekan
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Jumat (12/7/2024) membentuk candle Doji Star yang mengindikasikan adanya ketidakpastian pasar.

Sementara itu, terdapat penyempitan positive slope pada indikator MACD yang mengindikasikan potensi pelemahan.

“Apabila IHSG mampu bertahan di atas level 7.300 maka berpotensi menguat menuju resistance level 7.350. Namun apabila IHSG tidak mampu bertahan di atas level 7.300 maka berpotensi melemah menuju level 7.250 hari ini,” kata Analis Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan dalam keterangan resminya, Jumat (12/7/2024).

Dari Amerika, pasar menantikan rilis data Core PPI sebagai acuan untuk mengukur inflasi yang terjadi pada tingkat produsen. Data tersebut diperkirakan naik menjadi 2,5% di Juni 2024 dari 2,3% di Mei 2024. Valdy menyebut, peningkatan Core PPI ini berpotensi menurunkan peluang pemangkasan suku bunga The Fed di bulan September 2024 mendatang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/278/3042554/ihsg-diprediksi-tertekan-saham-saham-big-caps-4AE8HcN4PM.jpg
IHSG Diprediksi Tertekan Saham-Saham Big Caps
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/278/3042108/ihsg-bertahan-di-zona-hijau-pada-jeda-makan-siang-4nAibrYGh9.jpg
IHSG Bertahan di Zona Hijau pada Jeda Makan Siang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/278/3041996/ihsg-menguat-0-21-ke-7-257-di-pembukaan-perdagangan-7SXqQfhmnV.jpg
IHSG Menguat 0,21% ke 7.257 di Pembukaan Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/278/3041962/ihsg-diprediksi-turun-di-bawah-7-200-M3qzjwr6UO.jpg
IHSG Diprediksi Turun di Bawah 7.200
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/278/3041574/ihsg-merosot-0-54-ke-7-249-di-sesi-i-aRs0iEWv8O.jpg
IHSG Merosot 0,54% ke 7.249 di Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/278/3041493/bel-perdagangan-ihsg-turun-tipis-ke-7-287-8Lsb7U4oD8.jpg
Bel Perdagangan, IHSG Turun Tipis ke 7.287
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement