IHSG Berpotensi Melemah Jelang Akhir Pekan

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Jumat (12/7/2024) membentuk candle Doji Star yang mengindikasikan adanya ketidakpastian pasar.

Sementara itu, terdapat penyempitan positive slope pada indikator MACD yang mengindikasikan potensi pelemahan.

“Apabila IHSG mampu bertahan di atas level 7.300 maka berpotensi menguat menuju resistance level 7.350. Namun apabila IHSG tidak mampu bertahan di atas level 7.300 maka berpotensi melemah menuju level 7.250 hari ini,” kata Analis Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan dalam keterangan resminya, Jumat (12/7/2024).

Dari Amerika, pasar menantikan rilis data Core PPI sebagai acuan untuk mengukur inflasi yang terjadi pada tingkat produsen. Data tersebut diperkirakan naik menjadi 2,5% di Juni 2024 dari 2,3% di Mei 2024. Valdy menyebut, peningkatan Core PPI ini berpotensi menurunkan peluang pemangkasan suku bunga The Fed di bulan September 2024 mendatang.