IHSG Merosot 0,54% ke 7.249 di Sesi I

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada jeda sesi I perdagangan hari ini. Indeks saham turun 0,54% atau 39,72 poin ke level 7.249.

Siang ini, Selasa (30/7/2024), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 7,89 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,41 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 609.794 kali. Adapun, sebanyak 228 saham harganya terkoreksi, 314 saham harganya naik dan 227 saham lainnya stagnan.

Mayoritas sektor berada di zona merah. Hanya sektor kesehatan dan sektor properti yang menguat dengan kenaikan masing-masing sebesar 0,33% dan 0,08%. Sektor transportasi terkoreksi 1,45%, sektor infrastruktur turun 0,86% sektor non siklikal dan sektor keuangan kompak turun 0,33%, sektor energi dan sektor siklikal juga kompak turun 0,23%, sektor bahan baku turun 0,22 persen, sektor industri turun 0,17% dan sektor teknologi turun 0,13%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,93 persen ke level 912, indeks IDX30 naik 0,92 persen ke level 453, indeks MNC36 turun 0,90 persen ke level 341, serta indeks JII naik 1,05 persen ke level 510.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Martina Berto Tbk (MBTO) naik 34,67 persen ke Rp101, PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) naik 25,00 persen ke Rp5 dan PT Jaya Trishindo Tbk (HELI) naik 16,10 persen ke Rp274.