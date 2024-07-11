IHSG Hari Ini Menguat 0,29% ke Level 7.308

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat ke zona hijau pada perdagangan Kamis (11/7/2024). IHSG hari ini naik 0,29% di 7.308.

Semenit berjalan IHSG lanjutkan penguatan 0,36% di 7.312,99, terdongkrak 177 saham menguat. Sementara 86 saham masih melemah, 192 lainnya tak berubah.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp413 miliar dari net-volume 583 juta saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,49% di 916,769, indeks JII menguat 0,6% di 512,691, indeks MNC36 menanjak 0,34% di 344,18, dan IDX30 tumbuh 0,35% di 456,984.