IHSG Hari Ini Uji Level 7.300, Cek Saham Pilihan Berikut

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi bergerak cenderung menguat pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.240–7.300.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, dari perdagangan sebelumnya IHSG menguat terbatas dengan nilai transaksi yang menurun, dan terjadi net sell asing sebesar 28 miliar.

"Pada saat ini IHSG berada pada pengujian resistance psikologis 7.300, yang mana jika ditarik garis sejak level all time high sebelumnya," tulis William dalam analisisnya, Kamis (11/7/2024).

Menurut William, maka level ini tepat menjadi level penentu apakah IHSG akan total reversal dan kembali ke level all time high, atau melemah kembali yang juga berarti IHSG kembali ke tren sideways sejak Mei 2022.

Secara analisis teknikal, IHSG memperlihatkan potensi untuk mengakhiri pelemahannya secara total, saat ini bergerak menguji resistance 7.300 yang mana bertepatan dengan trend line.

"Setelah resistance breakout, IHSG memiliki peluang untuk kembali ke level all time high," katanya.