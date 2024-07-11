Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Uji Level 7.300, Cek Saham Pilihan Berikut

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |09:01 WIB
IHSG Hari Ini Uji Level 7.300, Cek Saham Pilihan Berikut
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi bergerak cenderung menguat pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.240–7.300.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, dari perdagangan sebelumnya IHSG menguat terbatas dengan nilai transaksi yang menurun, dan terjadi net sell asing sebesar 28 miliar.

"Pada saat ini IHSG berada pada pengujian resistance psikologis 7.300, yang mana jika ditarik garis sejak level all time high sebelumnya," tulis William dalam analisisnya, Kamis (11/7/2024).

Menurut William, maka level ini tepat menjadi level penentu apakah IHSG akan total reversal dan kembali ke level all time high, atau melemah kembali yang juga berarti IHSG kembali ke tren sideways sejak Mei 2022.

Secara analisis teknikal, IHSG memperlihatkan potensi untuk mengakhiri pelemahannya secara total, saat ini bergerak menguji resistance 7.300 yang mana bertepatan dengan trend line.

"Setelah resistance breakout, IHSG memiliki peluang untuk kembali ke level all time high," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/278/3042554/ihsg-diprediksi-tertekan-saham-saham-big-caps-4AE8HcN4PM.jpg
IHSG Diprediksi Tertekan Saham-Saham Big Caps
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/278/3042108/ihsg-bertahan-di-zona-hijau-pada-jeda-makan-siang-4nAibrYGh9.jpg
IHSG Bertahan di Zona Hijau pada Jeda Makan Siang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/278/3041996/ihsg-menguat-0-21-ke-7-257-di-pembukaan-perdagangan-7SXqQfhmnV.jpg
IHSG Menguat 0,21% ke 7.257 di Pembukaan Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/278/3041962/ihsg-diprediksi-turun-di-bawah-7-200-M3qzjwr6UO.jpg
IHSG Diprediksi Turun di Bawah 7.200
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/278/3041574/ihsg-merosot-0-54-ke-7-249-di-sesi-i-aRs0iEWv8O.jpg
IHSG Merosot 0,54% ke 7.249 di Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/278/3041493/bel-perdagangan-ihsg-turun-tipis-ke-7-287-8Lsb7U4oD8.jpg
Bel Perdagangan, IHSG Turun Tipis ke 7.287
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement