IHSG Hari Ini Bergerak Sideways di Rentang 7.202-7.336

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi bergerak sideways pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.202 - 7.336.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, pergerakan IHSG terlihat sedang berusaha menggeser rentang konsolidasi wajarnya ke arah yang lebih baik.

"Sentimen dari masih tercatatnya capital outflow secara ytd tetap perlu diwaspadai,” tulis William dalam risetnya, Kamis (11/7/2024).

Menurut William, fluktuasi nilai tukar Rupiah dan harga komoditas masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi pola gerak IHSG hingga saat ini.

"Sehingga jika IHSG belum mampu ditutup di atas resisten level terdekatnya maka dalam beberapa waktu mendatang IHSG akan cenderung bergerak sideways," katanya.

Sebelumnya, IHSG ditutup ke zona hijau pada sesi terakhir perdagangan. IHSG ditutup menguat 17,24 poin atau 0,24 persen ke level 7.287,04.