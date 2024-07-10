IHSG Ditutup Menguat 0,24% ke 7.287

JAKARTA - Seharian menguat, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 17,24 poin atau 0,24% ke level 7.287 pada sesi terakhir perdagangan, Rabu (10/7/2024).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 262 saham menguat, 268 saham melemah dan 259 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp8,8 triliun dari 22,5 miliar saham yang diperdagangkan dan ditransaksikan sebanyak 1,08 juta kali.

Indeks LQ45 menguat 0,32 persen ke 912,327, indeks JII tumbuh 0,75 persen ke 509,628, indeks IDX30 menguat 0,14 persen ke 455,382 dan indeks MNC36 menguat 0,18 persen ke 343,021.

Untuk indeks sektoral yang menguat ada sektor barang baku 0,01 persen, industri 0,52 persen, konsumer non siklikal 0,45 persen, kesehatan 0,38 persen, properti 0,27 persen, infrastruktur 0,28 persen.

Sedangkan sektor yang melemah ada energi 0,08 persen, konsumer siklikal 0,28 persen, finansial 0,31 persen, teknologi 0,71 persen, transportasi 0,3 persen.