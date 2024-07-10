Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Harga Saham UBC Medical (LABS) Melesat 34,31% di Debut Perdana

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |09:21 WIB
Harga Saham UBC Medical (LABS) Melesat 34,31% di Debut Perdana
Saham UBC Medical Indonesia menguat di debut perdana (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Harga sagham PT UBC Medical Indonesia Tbk mengalami kenaikan di debut perdana perdagangan. Saham LABS resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (10/7/2024).

Harga saham perseroan dibuka di level Rp137 per saham atau naik 34,31% dari harga penawaran awal yang ditetapkan sebesar Rp102 per saham.

Hingga pukul 09.08 WIB, harga saham LABS masih berada di posisi Rp137. Sementara itu, total saham perseroan yang diperdagangkan sebanyak 10,47 juta saham dengan nilai transaksi mencapai Rp1,43 miliar dan ditransaksikan sebanyak 2.811 kali.

“IPO ini merupakan langkah besar bagi kami, dengan melantai di bursa ini, maka struktur permodalan akan semakin kuat” kata Direktur Utama LABS, FX Yoshua Raintjung di Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta pada Rabu (10/7/2024).

Dalam penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), perseroan menawarkan sebanyak 700 juta saham atau 17,72% dari total modal ditempatkan dan disetor.

Telusuri berita finance lainnya
