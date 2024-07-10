Cek Rekomendasi Saham saat IHSG Melemah

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi melemah pada perdagangan Rabu (10/7/2024). Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, indeks mengindikasikan fase akhir dari wave (iii) dan dapat memulai pullback setelah menembus ke atas resisten fraktal 7.308.

“IHSG diperkirakan dapat melemah menuju 7.127 hari ini apabila menembus ke bawah 7.213,” kata Ivan dalam risetnya, Rabu (10/7/2024).

Adapun, level support IHSG berada di 7.213, 7.127 dan 7.073. Sementara level resistennya di 7.308, 7.374 dan 7.454.

Ivan merekomendasikan hold atau take profit sebagian pada saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) di level Rp1.380 sebagai target harga terdekat. ANTM diperkirakan akan melanjutkan pembentukan wave (a) menuju Rp1.480 apabila chart hariannya masih bergerak di atas garis SMA-20.

Kemudian, Ivan merekomendasikan hold atau buy on weakness pada saham PT Bank Jago Tbk (ARTO) di rentang harga Rp2.150-Rp2.200 dengan target harga terdekat di Rp2.470. ARTO diperkirakan akan membentuk wave iii menuju Rp2.840 dengan segera selama harga masih bergerak di atas support Fibonacci Rp2.130.