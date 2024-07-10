Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Diproyeksi Bergerak Fluktuatif di Rentang 7.250-7.300

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |08:51 WIB
IHSG Diproyeksi Bergerak Fluktuatif di Rentang 7.250-7.300
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi bergerak mixed hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi bergerak fluktuatif pada perdagangan Rabu (10/7/2024). Analis Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan mengatakan, IHSG hari ini bergerak fluktuatif dalam rentang 7.250-7.300.

Sebelumnya, IHSG menguji resistance area baru di 7.280-7.300 di Selasa (9/7/2024) kemarin. Penguatan tersebut ditopang oleh realisasi pertumbuhan ritel Indonesia sebesar 2,1 persen secara tahunan di Mei 2024, lebih baik dari -2,7 persen di April 2024. Sebelumnya, realisasi IKK Indonesia berada di 123,3 di Juni 2024.

“Kedua data tersebut mengindikasikan bahwa konsumsi rumah tangga masih bisa diandalkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen di 2024,” kata Valdy dalam keterangan resminya, Rabu (10/7/2024).

Dari eksternal, pasar mengantisipasi pidato Kepala The Fed, Jerome Powell hari ini. Pasar berharap adanya kejutan, meski Powell diyakini sulit keluar dari pakem data dependent dalam pidatonya tersebut.

