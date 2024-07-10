Riset MNC Sekuritas: Peluang IHSG Menguat Terbatas

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan posisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan sedang terbatas sehingga akan rawan koreksi.

"Sehingga penguatan IHSG akan relatif terbatas dan rawan terkoreksi untuk menguji rentang koreksi 7.000-7.160," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (10/7/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.176. 7.099 dan resistance 7.356. 7.396.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

INDF - Spec Buy

Spec Buy: 5.925-5.950

Target Price: 6.075. 6.300

Stoploss: below 5.850