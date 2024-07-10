180 Saham Hijau, IHSG Hari Dibuka Menguat ke 7.284

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat pada perdagangan Rabu (10/7/2024). IHSG hari ini menguat 0,20% di 7.284,54.

Semenit berjalan IHSG lanjutkan penguatan 0,36% di 7.295,67, terdongkrak 180 saham menguat. Sementara 85 saham masih melemah, 202 lainnya tak berubah.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp320 miliar dari net-volume 2,2 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,63% di 915,176, indeks JII menguat 0,62% di 508,955, indeks MNC36 menanjak 0,63% di 344,565, dan IDX30 tumbuh 0,56% di 457,287.

Mayoritas sektor berada di zona hijau yaitu energi 0,42%, barang baku 0,34%, industri 0,24%, konsumer non siklikal 0,16%, konsumer siklikal stagnan 0%, kesehatan 0,09%, keuangan 0,3%, properti 0,32%, teknologi 0,11%.