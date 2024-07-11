IHSG Bergerak Konsolidasi, Ada Sentimen dari AS

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diprediksi membentuk pola spinning top yang diiringi Indikator MACD yang bergerak sideways. Selain itu, Pasar juga diperkirakan akan masih wait and see terhadap rilis data Inflasi Amerika Serikat.

“Sehingga, kami memperkirakan IHSG akan mengalami konsolidasi dalam rentang 7.250-7.300,” kata Analis Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan dalam keterangan resminya, Kamis (11/7/2024).

Sementara itu, pasar di Kawasan Eropa akan disibukkan dengan beberapa rilis data penting dari Jerman dan Inggris. Inggris dijadwalkan merilis data PDB untuk bulan Mei yang diperkirakan akan tumbuh ke level 1,20% dari sebelumnya di 0,60%.

Pertumbuhan PDB menunjukkan perbaikan ekonomi di Inggris yang sempat terancam resesi. Selain itu, pasar juga menantikan rilis data inflasi untuk bulan Juni di Jerman yang diperkirakan akan turun ke level 2,20% dari sebelumnya di 2,40%.

Dari Amerika, pasar juga menantikan rilis data inflasi bulan Juni yang diperkirakan akan turun menuju level 3,10% dari sebelumnya di 3,30%. Penurunan inflasi memberikan tambahan tekanan bagi The Fed untuk segera melakukan pemangkasan suku bunga, mengingat target inflasi telah mendekati kisaran 2% dan tingkat pengangguran yang naik ke level 4,10%.