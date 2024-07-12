Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Lanjutkan HGBT untuk 7 Sektor Industri, Pasokan Gas Jadi Tantangan

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |10:42 WIB
Jokowi Lanjutkan HGBT untuk 7 Sektor Industri, Pasokan Gas Jadi Tantangan
Program HGBT hadapi tantangan pasokan gas (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTAPresiden Jokowi melanjutkan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk tujuh sektor industri. Keputusan ini bakal menghadapi banyak tantangan salah satunya pasokan gas.

Selain ketersediaan pasokan gas pipa di dalam negeri yang terus menurun, tingginya harga Liquid Natural Gas (LNG) sebagai subtitusi gas pipa akan menyulitkan konsumen industri. Program HGBT menetapkan harga gas bumi USD6 per MMBTU kepada 7 sektor industri tertentu. Adapun tujuh sektor penerima HGBT meliputi pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, sarung tangan karet.

Ketua Koordinator Gas Industri KADIN Indonesia sekaligus Wakil Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Achmad Widjaja mengatakan terdapat fakta dan merupakan persoalan yang sudah diketahui bersama bahwa terjadi natural declining atau penurunan produksi secara alami di sejumlah sumber utama gas. Terutama di wilayah Barat yang selama ini memasok sebagian besar industri.

”Pertama, saat ini di semua sisi yang disebut industrialisasi di Jawa Barat sudah kurang. Di Timur kelebihan. Artinya shifting areanya juga belum clear. Nah proses ini sangat membingungkan buat kita apakah HGBT ini benar-benar bisa diimplementasikan secara volume,” ungkapnya, Jumat (12/7/2024).

Dengan situasi itu, lanjutnya, melimpahnya cadangan gas tidak bisa lagi menjadi acuan utama karena pemerintah, termasuk Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengetahui adanya natural decline tersebut. ”Melimpahnya gas itu bukan jadi suatu topik lagi saat ini karena pemerintah kan juga sudah tahu ada declining sumur yang ada di Sumatera,” terangnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173294/industri_migas-LoBU_large.jpg
Digitalisasi Cegah Risiko Kecelakaan di Industri Migas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162029/menteri_esdm_bahlil-bFD1_large.jpg
Produksi Migas Tembus 1,75 Juta Barel per Hari, Bahlil: Lampaui Target APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/320/3160590/migas-bvn5_large.jpg
Perkuat Industri Lokal, Bagaimana Penerapan TKDN di Migas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159247/bahlil-x8jr_large.jpg
Izin Migas Dipercepat, Bahlil: Yang Sudah Selesai, Tolong Segera Dijalankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159193/menteri_esdm_bahlil-I8CL_large.jpg
Bos-Bos Migas Komit Kejar Target Produksi Minyak dan Gas 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/320/3153066/transisi_energi-2q5S_large.jpg
RI Percepat Transisi Energi, Ahli Perminyakan Bisa Apa?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement