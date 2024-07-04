Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tingkatkan Produksi Migas, Kepala SKK Migas Pelototin Pembangunan FPSO Marlin Natuna

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |12:45 WIB
Tingkatkan Produksi Migas, Kepala SKK Migas Pelototin Pembangunan FPSO Marlin Natuna
SKK Migas Tingkatkan Produksi Migas (Foto: SKK Migas)
A
A
A

JAKARTA - Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto melihat secara langsung full konversi pembangunan kapal tanker menjadi FPSO (Floating Storage Production and Offloading) atau Unit penyimpanan dan pembongkaran produksi migas terapung, di kawasan galangan kapal Pan Ocean PT Dok warisan Pertama di Tanjung Uncang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 3 Juli 2024.

Proyek konversi kapal tangker ke FPSO ini merupakam proyek yang pertama kali dikerjakan di Indonesia, dilakukan oleh pekerja lokal dan telah masuk pada fase Commisioning atau fase pengetesan secara parsial.

Nantinya, Koversi dari kapal tangker ke FPSO ini dilakukan untuk menampung minyak gas bumi proyek forel yang dihasilkan dari Natuna, Kepulauan Riau. FPSO ini memiliki kapasitas produksi 250 Ribu BOPD, diberinama FPSO Marlin Natuna.

Inspeksi langsung, Manajemen SKK Migas yang dipimpin Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto dan Manajemen, didampingi Direktur & Chief Officer Medco Energi. Dengan sigap, Kepala SKK Migas terlihat memapaki anak tangga FPSO yang konversinya telah rampung 80 Persen.

Pada kesempatan ini, Dwi Soetjipto meninjau seluruh fasilitas FPSO termasuk fasilitas penginapan bagi para pekerja yang nanti akan bekerja di FPSO ini

