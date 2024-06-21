Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Minta Kepastian Pasokan, Industri Pengguna Gas Bumi Usul HGBT Dihapus

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |19:05 WIB
Minta Kepastian Pasokan, Industri Pengguna Gas Bumi Usul HGBT Dihapus
Industri pengguna gas bumi usul HGBT dihapus (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Industri pengguna gas bumi menekankan pentingnya keberlanjutan pasokan di dalam negeri. Untuk itu, penguatan koordinasi serta terciptanya kesepahaman lintas sektor mutlak diperlukan dalam rangka optimalisasi gas bumi di dalam negeri.

Wakil Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Achmad Widjaja mengatakan hal terpenting bagi industri pengguna gas bumi adalah kepastian pasokan dan kepastian harga. Supaya keberlangsungan serta keberlanjutan produksi terjaga.

Pihaknya menyadari bahwa konsistensi kepastian pasokan gas bumi saat ini sulit terealisasi karena masih terdapat sejumlah faktor yang harus dibenahi. Salah satunya terkait harga sebagaimana tercermin dalam program gas murah untuk industri yang dikenal sebagai Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

”Kalau perlu HGBT buat industri dicabut saja nggak apa-apa. Yang penting adalah perlu kepastian pasokan,” ucap Achmad, Jumat (21/6/2024).

Program HGBT yang mematok harga sebesar USD6 per MMBTU, kata Achmad, satu sisi memang sangat bermanfaat dan dinikmati industri pengguna gas bumi. Meski begitu di sisi lain pada saat yang sama negara harus menyubsidi ke sektor hulu migas sehingga produksinya akan sangat tergantung ketersediaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu sendiri.

Selain itu, di sisi lain lagi yaitu midstream dan downstream sebagai pihak pemilik serta pengelola infrastruktur penyaluran gas bumi, harga tersebut juga tidak mencapai nilai keekonomian. Situasi ini yang menciptakan ketidakpastian akan pasokan sehingga pada akhirnya juga tidak menguntungkan bagi pihak manapun.

”Padahal yang terpenting adalah kepastian pasokan gas ke industri,” tegasnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192098/migas-hjK3_large.jpg
Kemenperin Tegaskan Industri Penunjang Migas Jadi Kunci Substitusi Impor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/320/3190991/migas-kpex_large.jpg
RI Lelang Harta Karun 8 Blok Migas, Berminat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190383/migas-JQzc_large.jpg
Dukung Ketahanan Energi, Teknologi Jaga Produksi Migas Sumur Mature
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189172/migas_ri-NIVS_large.jpg
Kementerian ESDM Ingatkan soal Manajemen Risiko di Sektor Bisnis Migas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188070/migas-sQY0_large.jpg
Ada Aturan Ini, Daerah Penghasil Migas Siap Untung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186608/migas-T1ry_large.jpg
Pengadaan di Hulu Migas, Ini Catatan untuk KKKS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement