HOME FINANCE PROPERTY

Perumnas Minta PMN Rp1 Triliun, Garap Proyek 3.180 Hunian

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |16:08 WIB
Perumnas Minta PMN Rp1 Triliun, Garap Proyek 3.180 Hunian
PMN BUMN Perumnas untuk Proyek Hunian (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perum Perumnas mengajukan penyertaan modal negara (PMN) Rp1 triliun PADA 2025. Hal ini untuk menyelesaikan beberapa proyek perumahan rakyat sebanyak 3.180 unit yang tersebar di beberapa kota, terutama pada area-area yang terdapat backlog.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyatakan, pembangunan hunian itu terdiri dari perumahan terintegrasi transportasi umum, persediaan kluster baru, dan persediaan kavling di Jabodetabek, Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan pembangunan rumah susun Milenial Kemayoran.

"Pengajuan PMN tunai sebesar Rp1 triliun ini akan kami pergunakan untuk melanjutkan persediaan yang ada, sehingga memang fokus Perumnas ke depannya adalah menyelesaikan proyek existing menjadi kawasan perumahan yang layak huni bagi masyarakat," ujar Budi dikutip Antara, Jumat (12/7/2024).

Budi mengatakan, suntikan dana tersebut diperlukan guna menjalankan penugasan dari pemerintah untuk membangun dan menyediakan kawasan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Perumnas memiliki misi sosial berupa penyediaan rumah terjangkau, di mana minimal 20 persen dari unit di setiap proyek dialokasikan khusus untuk subsidi.

Halaman:
1 2
