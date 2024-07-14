The Gade Creative Lounge ke-19 Hadir di PKN STAN, Menkeu Sampaikan Apresiasinya!

TANGERANG SELATAN – PT Pegadaian kembali menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan dunia pendidikan berkualitas sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 4, dengan meresmikan The Gade Creative Lounge (TGCL) di Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), pada Sabtu (13/07).

TGCL PKN STAN diresmikan secara langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati yang sekaligus menghadiri perayaan Dies Natalis PKN STAN ke-9.

Sri Mulyani menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif PT Pegadaian yang terus mendukung pendidikan tinggi melalui penyediaan fasilitas kreatif seperti TGCL.

Fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan semangat inovasi dan kreativitas di kalangan mahasiswa dan dosen, serta menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik dan produktif di Indonesia.

Direktur Utama PT Pegadaian Bapak Damar Latri Setiawan menegaskan bahwa Perusahaan berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.