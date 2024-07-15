Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tingkatkan Transaksi di MotionTrade Syariah, Menangkan IDX Islamic Challenge 2024!

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |12:51 WIB
Tingkatkan Transaksi di MotionTrade Syariah, Menangkan IDX Islamic Challenge 2024!
Tingkatkan transaksi di motiontrade dan menangkan IDX islamic challenge (Foto: MNC Sekuritas)
A
A
A

JAKARTA - Pasar modal syariah memfasilitasi kegiatan investasi di pasar modal yang berdasarkan prinsip Islami. Menariknya, pasar modal jenis ini bersifat universal seperti pasar modal pada umumnya.

Siapa pun boleh berinvestasi di pasar modal syariah tanpa melihat latar belakang suku, agama, dan ras tertentu.

Sebagai bentuk apresiasi kepada investor syariah yang aktif bertransaksi saham syariah, IDX Islamic bersama MNC Sekuritas masih menggelar kompetisi trading saham syariah yaitu IDX Islamic Challenge 2024. Kompetisi periode ke-2 berlangsung selama 3 (tiga) bulan mendatang, mulai dari 1 Juli hingga 30 September 2024.

Anda berkesempatan untuk memenangkan hadiah hingga puluhan juta rupiah! Beberapa kategori dan hadiah yang bisa dimenangkan antara lain: Best Sharia Investor, Best Frequency, Best Value, Best Participant, dan Hadiah Hiburan. Tingkatkan terus transaksi saham syariah Anda di aplikasi MotionTrade dan menangkan kompetisinya!

Jika Anda belum memiliki akun MotionTrade, segera buka rekening saham syariah di MotionTrade Syariah sekarang! Informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan, dapat dilihat melalui link bit.ly/IDXislamicchallenge.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
